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Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

11.10.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 13 Ekim Perşembe günü Avrupa kupalarının 4. haftasında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nın yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Fransa temsilcisi Monaco ile evinde yapacağı maçta ise Danimarka'dan hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda konuk edeceği Letonya ekibi RFS ile oynayacağı müsabakayı Malta Futbol Federasyonundan Philip Farrugia yönetecek. Karşılaşmada Alan Camilleri ve Duncan Sultana ise yardımcılık görevini üstlenecek.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor'un Kosova temsilcisi Ballkani'ya konuk olacağı karşılaşmada ise Avusturya'dan Manuel Schuettengruber görev alacak. Müsabakada Roland Brandner ve Robert Steinacher ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak.

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