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Türk tarihini ve kültürünü tanıtmak için pedal çeviren gurbetçi Ardahan'a geldi

ARDAHAN HABERLERİ  | 14.11.2020 17:45 | Son Güncelleme

Türk tarihini ve kültürünü tanıtmak için pedal çeviren gurbetçi Ardahan'a geldi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Almanya'nın Köln kentinden bisikletiyle yola çıkan gurbetçi Recai Pak'ı kabul etti.

Vali Öner, kabulde, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk tarihini ve kültürünü tanıtmak gibi böylesine güzel ve anlamlı etkinlik dolayısıyla Pak'ı tebrik etti.

Pak'ın serhat kenti Ardahan'da olmasının önemine değinen Öner, "Recai Pak'a yaptığı olumlu çalışmaları ve kentimizde olması dolayısıyla teşekkür ediyorum. Türkiye ve Türk insanının kültürünü tanıtmak son derece önemli. Avrupa ülkelerinde yapılıyor olması daha da önemli ve anlamlıdır. Bu açıdan emek veren herkesi kutluyorum." dedi.

Pak da Avrupa'da yaşayan Türkler ile ilgili medyada çıkan olumsuz haberlerden rahatsız olduğu için böyle bir çalışma yaptığını belirterek, "Türkiye ve Türkler aleyhindeki algıları yıkarak, biz de güzel ülkemizi gösteriyoruz. Tarihimizi ve kültürümüzü tanıtarak, gezdiğimiz yerlerde insanlarımızı, misafirperverliğimizi anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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