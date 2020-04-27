Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, liglerin tamamlanma ihtimalini düşük görüyor:

ERKAN TİRYAKİ - Türk Telekom Basketbol Takımı Başantenörü Burak Gören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23. haftada duran ING Basketbol Süper Ligi'nin tamamlanmasına çeşitli sebeplerden dolayı pek ihtimal vermiyor.

Burak Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen takımların başında geldiklerini söyledi.

Son dönemde ciddi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayan Gören, "Özellikle Türkiye Kupası'nda yarı final oynadıktan sonra, bunun getirdiği motivasyonla hem FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde çok iyi sonuçlar almaya başlamıştık. Bu duraklama hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki hedeflerimiz açısından bizi sıkıntıya düşürdü." dedi.

Bir spor adamı olarak saha içi rekabete çok inandığını ve liglerin tamamlanmasını temenni ettiğini anlatan Gören, şöyle konuştu:

"Oynanmadan tamamlanan bir ligin burukluğu olur ama işin realitesi de var. Oynanmasının çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bir defa oyuncuların ve teknik heyetin ciddi bir endişesi oluştu. Son hafta seyircisiz oynamıştık. Onun öncesindeki süreç hiç yaşamadığımız bir atmosferdi. Şimdi şartların eskiye dönmesi kısa dönemde çok mümkün gözükmüyor. Şampiyonlar Ligi maçları eylül ayına ertelendi. Bir başka problem de liglerin tamamlanması için oluşacak kadrolar. Birçok takım yabancı oyuncularıyla sözleşmesini feshetti. Bizim yabancı oyuncularımızın tamamı şu an ülkelerine gitti. Onların geri dönüş süreçleri var. Bütün bunları düşününce, ortada ciddi bir sorun yumağı gözüküyor. Tekrar toparlanıp oynama ihtimalini düşük görüyorum. Bizim konsantrasyonumuz bu sezonun nasıl biteceğine yönelik değil, önümüzdeki sezonun nasıl sağlıklı ve eski şartlarda başlayacağına yönelik olmalıdır."