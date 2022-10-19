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Türk Telekom Basketbol Takımı'nda deplasman galibiyeti sevinci

19.10.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel menajer Önder Külçebaş: - "Sezonun ilk Avrupa deplasmanından (Almanya) galip döndüğümüz için mutluyuz"

Türk Telekom Basketbol Takımı Genel Menajeri Önder Külçebaş, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 2. haftasında konuk oldukları Almanya temsilcisi Veolia Towers Hamburg'u 88-83 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Önder Külçebaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçın genelinde çok iyi oynadıklarını belirtti.

Sezon başında yaşanan talihsiz sakatlıkların form tutmalarını geciktirdiğini dile getiren Külçebaş, "Takımımız yeni kurulduğu için birbirleriyle oynama pratiği elde ettiklerinde daha iyi olacaklarını biliyorduk. Tony Taylor'ın da dönüşüyle istediğimiz sert, atletik oyunu sahaya daha iyi yansıttık. Bahçeşehir Koleji'ne karşı lige aldığımız farklı galibiyet takımdaki moralleri yükseltti. Hamburg maçında da çok iyi mücadele ettik. Almanya deplasmanında zaman zaman geri düşsek de son bölümde sergilediğimiz agresif savunma maçı bize kazandırdı. Sezonun ilk Avrupa deplasmanından galip döndüğümüz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hedefe adım adım ilerlemek istediklerini dile getiren Külçebaş, "Avrupa’da yolumuz uzun. İlk hedefimiz bu galibiyetlerin devamını getirip, bir üst tura çıkmak. Yönetimimizin verdiği destekle birlikte antrenör ekibimiz, analiz ekibimiz bilimsel metotlarla gece gündüz çalışıyor. Özellikle iç sahada oynayacağımız maçlarda seyircimizin desteği çok önemli. İnanıyorum ki Ankaralı basketbol severler, bambaşka bir Türk Telekom izleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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