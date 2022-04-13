Türk Telekom Basketbol Takımı'nda hedef ULEB Avrupa Kupası çeyrek finali

MUHAMMED BOZTEPE - Türk Telekom Spor Kulübü Basın Sözcüsü Hamdi Ateş, ULEB Avrupa Kupası play-off etabının 8'li finaller turunda eşleştikleri Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını yenerek çeyrek finale çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Ateş, Türk Telekom'un ULEB Avrupa Kupası'ndaki hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Normal sezonun son maçında sahalarında Almanya'nın Hamburg Towers takımını 25 sayı farkla yendiklerini anımsatan Ateş, 16 maçtaki 8 galibiyetle ligi 6'ncı sırada tamamladıklarını söyledi.

Sahalarında çıktıkları 9 maçın 7'sini kazanarak bu alanda önemli bir istatistik yakaladıklarına dikkati çeken Ateş, "Çıktığımız her maçta bizi destekleyen taraftarlarımızı mutlu edecek sonuçlar almak istiyoruz. Bu nedenle Ankara Spor Salonu seyircilerinden büyük güç alıyoruz. Destekleriyle, salonda yarattıkları atmosferle taraftarlarımız, bizim itici gücümüz oldu." diye konuştu.

Ateş, 8'li finallerde eşleştikleri Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımının Avrupa basketbolunda yeri olan güçlü rakiplerden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Maçın deplasmanda olması, tek maç üzerinden oynanması bir dezavantaj gibi görülse de biz buna katılmıyoruz. Adriyatik Ligi'nin lideri Partizan'ı yendiysek, yine aynı ligin üçüncüsü Cedevita Olimpija'yı da yenecek güce sahibiz. Yönetimimiz, teknik ekibimiz ve oyuncularımız hep birlikte bu turu aşmak için kenetlendik. Çeyrek finale adımızı yazdırmak istiyoruz. Oyuncularımız da motivasyonlarını yüksek tutuyor. Taraftarlarımızı mutlu edecek, Türk basketbolseverlerin göğsünü kabartacak bir sonuçla Slovenya'dan dönmek istiyoruz."

- "Kenardan gelen oyunculardan ciddi katkı alıyoruz"

Format değişikliği nedeniyle bu yıl ULEB Avrupa Kupası'nda geçmiş yıllara nazaran daha fazla maç oynadıklarına işaret eden Ateş, şunları kaydetti:

"Takımımızın ilk beşinin yanında, bir süredir kenardan gelen oyunculardan da ciddi katkı alıyoruz. Yaşadığımız şanssız sakatlıklar, iki kulvarda mücadele eden takımımızın form tutmasını geciktirdi. Ligde de üst üste galibiyetler alarak moral bulduk. Fikstür gereği, son haftalarda ligin bütçe olarak en yüksek takımlarıyla oynayacağız. Başarılı sonuçlar alarak, ligi bitirebildiğimiz en üst seviyede bitirmeyi arzu ediyoruz."

- Format

ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun bitimiyle play-off etabının ilk ayağı olan 8'li finallere geçildi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda A ve B gruplarını ilk 8'de bitiren takımlar, çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu. Eşleşmelerin galibi takımlar çeyrek finale yükselecek.

Normal sezonu üst sıralarda bitiren takımlar, diğer turlarda da ev sahibi avantajına sahip olacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda eşleşmeler ve maç programı şu şekilde:

19 Nisan Salı:

Cedevita Olimpija (Slovenya)-Türk Telekom (Türkiye)

Joventut Badalona (İspanya)-Ratiopharm Ulm (Almanya)

MoraBanc Andorra (Andorra)-Buducnost VOLI (Karadağ)

20 Nisan Çarşamba

Partizan NIS (Sırbistan)-Frutti Extra Bursaspor (Türkiye)

Boulogne Metropolitans 92 (Fransa)-Umana Reyer Venice (İtalya)

Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Lietkabelis (Litvanya)

Valencia Basket (İspanya)-Hamburg Towers (Almanya)

Gran Canaria (İspanya)-Slask Wroclaw (Polonya)

