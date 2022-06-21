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Türk Telekom Basketbol Takımı'nın ilk transferi Erkan Yılmaz oldu

21.06.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın ilk transferi Erkan Yılmaz oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon öncesi ilk transferini Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen Erkan Yılmaz'ı kadrosuna katarak yaptı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Erkan Yılmaz'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Erkan Yılmaz." ifadelerine yer verildi.

Erkan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bahçeşehir Koleji'yle FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, sezonu 6.2 sayı ve 1.8 asist ortalamalarıyla tamamladı.

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