Türk Telekom Basketbol Takımı'nın ilk transferi Erkan Yılmaz oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon öncesi ilk transferini Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen Erkan Yılmaz'ı kadrosuna katarak yaptı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Erkan Yılmaz'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Erkan Yılmaz." ifadelerine yer verildi.

Erkan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bahçeşehir Koleji'yle FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, sezonu 6.2 sayı ve 1.8 asist ortalamalarıyla tamamladı.



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