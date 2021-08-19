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Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

19.08.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom fiber interneti ev telefonuyla daha avantajlı hala getiriyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, limitsiz fiber internet ve ev telefonu hizmetlerini, "İnternet ve Alo Dakika Paketleri'nde 1 Ay Bedava" kampanyasında bir araya getiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, limitsiz internetle birlikte Alo Dakika Paketleri alan yeni müşteriler, evden rahatça konuşmak için evde internet ve ev telefonu ürünlerinden ilk ay ücretsiz yararlanabiliyorlar.

Kampanyada 24 ay kalma sözü veren müşteriler, her şey dahil ayda 95,90 TL’ye hem ev telefonundan sevdikleri ile konuşabilirken, limitsiz fiber internetten faydalanabiliyor.

100 mbps’ye kadar değişen hız seçenekleri sunulan kampanyada müşteriler ev telefonunda aylık 250 DK, 500 DK, 1.000 DK veya limitsiz dakika paketlerinden birini tercih edebiliyor. Türk Telekom müşterileri, ihtiyaç duydukları kablosuz telefonları Türk Telekom mağazalarından satın alabiliyor.

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