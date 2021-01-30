Türk Telekom, Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı

İSTANBUL(AA) - İstanbul ve Ankara’daki Türk Telekom yerleşkeleri TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin salgın süresince güvenli ve sağlıklı ortamlar oluşturmak için yaptığı çalışmalar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile tescillendi.

Salgın süreci boyunca, insan odaklı çalışmalarını sürdüren ve sağlık tedbirlerini en üst düzeyde tutan Türk Telekom, Kovid-19 salgını için Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen kriterleri başarıyla yerine getirdi.

Bu kapsamda TSE Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını tamamlayan Türk Telekom’un İstanbul’da Gayrettepe, Acıbadem, Ümraniye ve Ankara Aydınlıkevler’deki yerleşkeleri TSE Kovid 19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu.

