Türk Telekom PİLOT’un 30 girişimine yatırım

İSTANBUL(AA) - Türk Telekom’un erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’tan mezun olan girişimlerden bugüne kadar 30’u yatırım aldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk kurumsal girişim hızlandırma programı olan ve 8. dönemini yeni tamamlayan PİLOT’tan bugüne kadar 73 girişim mezun oldu.

Dünyaya açılmaya hazırlanan bu girişimlerden 30’u yatırım aldı. Türk Telekom kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile PİLOT mezunları da dâhil olmak üzere 4 girişime yatırım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, artık dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğini belirterek, "Türkiye bu anlamda çok büyük bir potansiyele sahip. Biz de Türk Telekom olarak, bu potansiyeli ortaya çıkarmaya, girişimleri bilgi birikimimiz ve finansal kaynaklarımızla desteklemeye odaklanıyoruz. TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yapıyoruz.