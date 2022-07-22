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Türk Telekom Prime ile açık hava sinema geceleri başlıyor

22.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozcaada, Akçay, Foça, Didim, Göcek, Marmaris ve Datça’da düzenlenecek "Prime Açık Hava Sinema Geceleri" 23 -30 Temmuz'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Prime ile "Prime Açık Hava Sinema Geceleri" Türkiye’nin en sevilen tatil beldelerinde 23 Temmuz- 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tatil beldelerinde eşsiz yaz ayrıcalıkları sürdürürken, bu çerçevede Türk Telekom Prime ile açık hava sinema geceleri başlıyor.

Prime Açık Hava Sinema Geceleri'nde sinemaseverler, son dönemin popüler filmlerini yaz akşamları atmosferinde ücretsiz izleme şansı bulacak.

Bozcaada, Akçay, Foça, Didim, Göcek, Marmaris ve Datça’da düzenlenecek "Prime Açık Hava Sinema Geceleri" 23 Temmuz-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Sinemaseverler, film öncesi moderatör eşliğinde düzenlenecek çeşitli oyunlar ve karaoke yarışmaları ile keyifli vakit geçirecek.

30 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, birbirinden özel sürprizlerle saat 21.00'da başlayacak.

Etkinlik takvimi ise, "23 Temmuz Bozcaada- Bergen, 24 Temmuz Akçay- Soul, 25 Temmuz Foça- Bergen, 26 Temmuz Didim- Soul,28 Temmuz Göcek- Bergen, 29 Temmuz Marmaris- Bergen, 30 Temmuz Datça- Soul" olarak açıklandı.

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