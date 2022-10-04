Türk Telekom Prime ile Kapadokya Boostcamp için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime desteğiyle düzenlenen Kapadokya Boostcamp dünya çapında bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, birçok ülkeden katılımın gerçekleşeceği kamp, 6-9 Ekim tarihlerinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla Kapadokya bölgesinin eşsiz doğasında gerçekleşecek.

Türk Telekom Prime’ın sponsorluğunu üstlendiği Kapadokya Boostcamp’e dünyanın önde gelen bisiklet yarışçıları katılım gösterecek. İngiliz Triatlon Federasyonu L2 Antrenörü Luke Mathews, İtalyan influencer ve blok yazarı Ginevra Gargantini, pek çok şampiyonluk ve "Sarı Mayo" sahibi Alberto Elli, dünyaca ünlü emekli profesyonel Alman bisiklet sporcusu Christoph Fingsten ve dünya gravel rotalarını keşfederek yayınlayan “Fatpigeon” ekibinin üyelerinden Loek Luijbregts da Boostcamp’te bulunacak.

Kapadokya Boostcamp kapsamında, Türkiye’de ilk kez gravel bisiklet rotası açılacak. Asfaltsız yollarda gerçekleştirilen gravel bisiklet rotasında sporcuları nefes kesen bir yarış beklerken, bisikletseverler kamp süresince peri bacaları arasında sürüş deneyimi ve Kızıl Vadi'nin meşhur gün batımını izleme şansına sahip olacak.

Kapadokya Boostcamp, bölgenin doğal güzellikleri arasında Erciyes Dağı’na tırmanarak yapılacak "Kraliçe Etabı" ile son bulacak.

