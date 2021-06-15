Türk Telekom Prime sponsorluğundaki Boostcamp Antalya'ya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Prime sponsorluğunda gerçekleşen yol bisikleti kampı BoostCamp, Antalya'ya hazırlanıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin spora ve sporcuya verdiği destek devam ediyor. Kullanıcıların hayatına renk katan birçok ayrıcalığın öncüsü Türk Telekom Prime'ın desteği ile başlayan, yol bisikletçilerinin en önemli hazırlık kampı Boostcamp'ın ikinci etabı tamamlandı. Bisikletçiler, üçüncü kampları için geri sayıma geçti.

Marmaris kampının devamı olarak gerçekleşen Boostcamp'in "Mystic Rise" konseptli Kapadokya ayağına, 100'ün üzerinde lisanslı bisikletçi katıldı. 4 gün süren kampta, farklı rotalarda mesafe ve hız grupları seçenekleri ile bisikletçiler; Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Avanos ve Erciyes çevrelerinde sürüşlerini gerçekleştirdi.

Sporcular, ilk günü kendileri için hazırlanan Türk Telekom Prime Kızılçukur Vadisi'nde gün batımının tadını çıkardı. Katılımcılar, prime ayrıcalıklarıyla heyecanlı ve birbirinden farklı aktivitelerle dolu bir kamp dönemi geçirdi.

Yol bisikletçileri, Marmaris ve Kapadokya'nın ardından üçüncü kamplarını eylül ayında Antalya'da gerçekleştirecek.

