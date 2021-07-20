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Türk Telekom Prime'dan müşterilerine Bodrum'un sevilen mekanlarında avantaj

20.07.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Prime'dan müşterilerine Bodrum'un sevilen mekanlarında avantaj

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Prime, Bodrum'un en sevilen mekanlarında müşterileri için önemli avantajlar sağlıyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, "Türk Telekom Prime", Bodrum'un popüler sahillerinden Miya Beach, Moon Beach ve Sarnıç Beach ile yaptığı iş birlikleriyle yaz tatilinde büyük avantajlar sunuyor. Miya Beach, Moon Beach ve Sarnıç Beach'te vakit geçirmek isteyen Türk Telekom Prime müşterileri, cazip indirimlerden ve çeşitli ayrıcalıklardan yararlanıyor.

Yaz sezonu boyunca geçerli olan kampanyayla Miya Beach, Moon Beach ve Sarnıç Beach'i ziyaret eden Prime müşterileri, yüzde 50 indirimli giriş hakkına sahip oluyor.

Kampanyadan yararlanmak için kullanılacak kod PRIME PLAJ TCKN yazılıp 6262'ye SMS gönderilerek ya da Türk Telekom Mobil Online İşlemler Uygulaması Bana Özel Menüsü'nden temin edilebiliyor.

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