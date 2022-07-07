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Türk Telekom Selfy, gençlere özel kampanyalarına devam ediyor

07.07.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Selfy, gençlere özel kampanyalarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, gençlere özel fırsatlar sunduğu kampanyaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, gençlik platformu Selfy ile gençlerin hayatını kolaylaştırarak onları eğlence ile buluşturup, internette özgürce vakit geçirmelerini sağlıyor.

Türk Telekom aynı zamanda kahveden bilet alışverişine, oyundan dakikalık araba kiralamaya adar birçok kategoride avantajlar sunuyor.

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom’un Caffe Nero ve Biletix iş birliği ile yürüttüğü kampanyaları, Selfy’liler için bu yıl da sürüyor. Caffe Nero'dan bir kahve alan Selfy’li gençler ikinci kahveyi ücretsiz alabilirken, bu fırsattan diledikleri gün yararlanabiliyorlar.

Selfy’li gençler ayrıca Biletix kampanyası kapsamında, cuma günleri www.biletix.com’dan alacakları konser, festival ve tiyatro biletlerinde yüzde 20 indirim kazanıyorlar.

Selfy, dakikalık araba kiralama ve ‘kullandığın kadar öde’ hizmeti veren araç paylaşım markası TikTak için de hediye bakiye veriyor.

Kampanya ile İstanbul’da TikTak’tan ilk kez araç kiralayan gençlere, ikinci kullanımlarında geçerli olacak 200 TL bakiye tanımlanıyor.

Riot Games kampanyası ile Selfy’li gençler, Türk Telekom Playstore’da oyun içi para kazanabiliyorlar.

Gençler, kampanya kodları ile League of Legends için 250 RP, Legends of Runtera için 175 LoRa Coins ve Valorant için ise 175 Valorant Coins’in sahibi olabiliyorlar.

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