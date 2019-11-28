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Türk Telekom Stadı'nda Şeyma Subaşı sürprizi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.11.2019 11:04 | Son Güncelleme

Galatasaray - Club Brugge arasında oynanan maçı Şeyma Subaşı da tribünlerden takip etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Club Brugge ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı da izledi.

İş insanı Baran Süzer ile locada maçı izleyen Şeyma Subaşı, Galatasaray'ın golünden sonra büyük sevinç yaşayarak, "Herkese ve her yere uğur getiririm" dedi.

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Subaşı, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

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Galatasaray club brugge Şeyma Subaşı Şampiyonlar Ligi Türk Telekom Stadı Acun Ilıcalı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
BUNU BURAYA HABER DİYE KOYANIN.
90+2'de yediğin golde de uğur getirdin mi? hem şöhret peşinde koşarken millete gençliğe zararsın, biraz olsun gerçek bir kadın rolüne süslenmelisin...
Şeyma Subaşı mı Kim ki o. Hani herkesin tanıdığı Acun abinin eski eşini de acaba . Sanırsam Şeyma Subaşı onun sayesinde tanındı
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