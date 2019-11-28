Türk Telekom Stadı'nda Şeyma Subaşı sürprizi!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Club Brugge ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı da izledi.

İş insanı Baran Süzer ile locada maçı izleyen Şeyma Subaşı, Galatasaray'ın golünden sonra büyük sevinç yaşayarak, "Herkese ve her yere uğur getiririm" dedi.

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Subaşı, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

