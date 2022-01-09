Türk Telekom, Tyler Ennis ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Kanadalı oyuncuları Tyler Ennis ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Spor Kulübü olarak, sözleşmesi biten Tyler Ennis ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyuna bildiririz. Formamızı bugüne dek başarıyla terleten Tyler'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.
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