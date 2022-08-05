YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türk Telekom ve Korea Telecom'dan iş birliği

Türk Telekom ve Korea Telecom'dan iş birliği

05.08.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş birliği, 5G alanında Ar-Ge çalışmaları ve sonrasında bu çalışmaların ticarileştirilmesi projelerini, start-up'lar için ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve TV platformları için medya içerik alışverişini içeriyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ve Korea Telecom 5G'den medya içeriğine kadar geniş kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

Türk Telekom açıklamasına göre, iki şirket, mart ayında GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde ön anlaşmaya vardıkları stratejik ortaklığı somutlaştırmak üzere adımlarını hızlandırdı.

Bu kapsamda, 5G ve start-up konularında iş birliği projelerinin yanı sıra medya ve içerik alışverişini değerlendirmeyi öngören geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza atıldı.

Türk Telekom, Korea Telecom ile birlikte 5G alanında Ar-Ge çalışmaları yapacak ve bu çalışmaların ticarileşme sürecini birlikte yürütecek. İki şirket arasındaki anlaşma, yeni start-up şirketlerinin keşfi ve ortak yatırım konularında da iş birliği yapılmasını öngörüyor. Ayrıca her iki şirketin yatırım yaptığı start-up şirketlerine ait çözümler de aktif olarak desteklenecek.

İş birliği kapsamında ilk olarak Korea Telecom tarafından sağlanacak içerikler, Türk Telekom'un IPTV/OTT platformunda izleyicilerle buluşacak. Gelecek dönemde karşılıklı içerik alışverişi gündeme gelebilecek.

- "İş birliğinin çok başarılı sonuçlar doğuracağına inanıyorum"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, martta Korea Telecom ile imzaladıkları stratejik iş birliği anlaşması kapsamında somut adımlar atmaya başladıklarını bildirdi.

Önal, "Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi Korea Telecom ile 5G alanında ortak Ar-Ge projelerini hayata geçirme, çok değer verdiğimiz bir alan olan start-up'lar için yatırım çalışmaları ve TV platformumuz için içerik alışverişi noktasında heyecanlı bir yolculuğa başlıyoruz. Bu iş birliğinin çok başarılı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Korea Telecom Grubu Dijital Dönüşüm Bölümü Başkanı Kyungrim Yoon da marttaki mutabakat anlaşmasının ardından iki şirketin medya ve içerik, 5G ve ortak yatırım gibi spesifik iş birliği konularında hızlı bir şekilde iş birliği kararı almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yoon, "Gelecekte, iki ülke arasındaki 'stratejik ortaklığa' dayalı aktif iş birliği yoluyla başarılı sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildiİstanbul'da kargo paketine gizlenmiş 1073 sikke ele geçirildi
Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındıKastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı
Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdiAntalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom ümit önal

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:57
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:24
Yatsı
21:59

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Bizim Eczane
Atasehir
Filiz Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı

Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Sınırları yıktı! Bikisinin üstünü çıkartıp poz verince...

Sınırları yıktı! Bikisinin üstünü çıkartıp poz verince...

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Çöpçatanları: Google Çeviri uygulaması! ''Zoru başardık''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.