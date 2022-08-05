Türk Telekom ve Korea Telecom'dan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ve Korea Telecom 5G'den medya içeriğine kadar geniş kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

Türk Telekom açıklamasına göre, iki şirket, mart ayında GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde ön anlaşmaya vardıkları stratejik ortaklığı somutlaştırmak üzere adımlarını hızlandırdı.

Bu kapsamda, 5G ve start-up konularında iş birliği projelerinin yanı sıra medya ve içerik alışverişini değerlendirmeyi öngören geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza atıldı.

Türk Telekom, Korea Telecom ile birlikte 5G alanında Ar-Ge çalışmaları yapacak ve bu çalışmaların ticarileşme sürecini birlikte yürütecek. İki şirket arasındaki anlaşma, yeni start-up şirketlerinin keşfi ve ortak yatırım konularında da iş birliği yapılmasını öngörüyor. Ayrıca her iki şirketin yatırım yaptığı start-up şirketlerine ait çözümler de aktif olarak desteklenecek.

İş birliği kapsamında ilk olarak Korea Telecom tarafından sağlanacak içerikler, Türk Telekom'un IPTV/OTT platformunda izleyicilerle buluşacak. Gelecek dönemde karşılıklı içerik alışverişi gündeme gelebilecek.

- "İş birliğinin çok başarılı sonuçlar doğuracağına inanıyorum"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, martta Korea Telecom ile imzaladıkları stratejik iş birliği anlaşması kapsamında somut adımlar atmaya başladıklarını bildirdi.

Önal, "Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi Korea Telecom ile 5G alanında ortak Ar-Ge projelerini hayata geçirme, çok değer verdiğimiz bir alan olan start-up'lar için yatırım çalışmaları ve TV platformumuz için içerik alışverişi noktasında heyecanlı bir yolculuğa başlıyoruz. Bu iş birliğinin çok başarılı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Korea Telecom Grubu Dijital Dönüşüm Bölümü Başkanı Kyungrim Yoon da marttaki mutabakat anlaşmasının ardından iki şirketin medya ve içerik, 5G ve ortak yatırım gibi spesifik iş birliği konularında hızlı bir şekilde iş birliği kararı almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yoon, "Gelecekte, iki ülke arasındaki 'stratejik ortaklığa' dayalı aktif iş birliği yoluyla başarılı sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.

