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Türk Telekom yerli eSIM yeni nesil akıllı telefonlara hazır

11.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom yerli eSIM yeni nesil akıllı telefonlara hazır

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, mobil dünyada çığır açan eSIM teknolojisini bu yeniliği destekleyen ve yeni çıkan tüm akıllı cep telefonlarında kullanıma sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom müşterileri, yüzde 100 yerli teknolojiyle üretilen eSIM hizmetinden numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden yararlanabiliyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Türk Telekom, bireysel ve kurumsal kullanıcıların faydalanabildiği eSIM teknolojisini, bu yeniliği destekleyen ve yeni çıkan tüm akıllı cep telefonlarında kullanıma sunuyor.

- Yüzde 100 yerli teknoloji

Türk Telekom, akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, otomotiv endüstrisinden internete bağlı daha birçok ürüne kadar geniş bir alanda kolayca kullanılabilecek eSIM’ı yüzde 100 yerli teknolojiyle üretiyor. Türk Telekom altyapısıyla, Türkiye’de kurulan sunucularla entegrasyonu tamamlanan eSIM teknolojisiyle, fiziksel bir müdahale gerekmeden operatör profili oluşturulabiliyor.

- Çevre dostu bir dijital deneyim

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak, tamamen yerli ve milli olarak üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcılara dijital bir deneyim sunuyor. Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda çevre dostu olma özelliği de taşıyor.

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