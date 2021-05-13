YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türk Telekom'da işe alımlar Santral ile dijitalleşti

Türk Telekom'da işe alımlar Santral ile dijitalleşti

13.05.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural: - "Santral ile işe alım talebinden işe başlamaya kadar tüm adımlarımız dijitalleşti. Yeni sürecimiz ile şimdiden 30 bine yakın öz geçmiş yetenek havuzunda toplandı"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, yetenek havuzuna erişimin daha kolay ve hızlı olduğu, işe alım talebinin oluşturulmasından işe başlamaya kadar tüm süreçlerin dijitalleştirildiği Santral'i hayata geçirdi.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, yeni işe alım sistemi Santral ile insan kaynakları alanındaki süreçleri dijitale taşıdı.

Analiz ve geliştirme çalışmaları, şirketin benimsediği "Çevik Dönüşüm" yaklaşımı kapsamında bir yıldır devam eden Santral'in entegrasyonu tamamlandı. Uygulamanın aktif hale gelmesiyle birlikte Türk Telekom'un işe alım süreçleri tümüyle çevrim içi yürütülmeye başlanarak uçtan uca dijital hale getirildi.

Doğru alana, doğru adayın konumlandırılmasının amaçlandığı sistemle yetenek kazanım süreçleri tamamen çevrim içi olarak erişilebilir, sürdürülebilir ve raporlanabilir hale geldi.

Kullanıcı dostu arayüze sahip Santral ile hızlı ve pratik şekilde oluşturulan işe alım talebine ilişkin takip ve onay aşamaları da çalışanlar ve yöneticiler tarafından dijital olarak kolaylıkla takip edilebiliyor. Adaylar, turktelekomkariyer.com.tr adresinden iş başvurusu yapabiliyor, liderler de aradıkları yetenekler için sistemden faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, Türk Telekom aday ve çalışanlarına pandeminin ilk günlerinden itibaren yaşattıkları dijital süreç deneyimini daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Çevik Dönüşüm yaklaşımımız kapsamında, insan kaynakları süreçlerindeki dijitalleşme odağımızı daha da genişleterek yeni dijital işe alım sistemimiz Santral'i hayata geçirdik. Santral ile işe alım talebinden işe başlamaya kadar tüm adımlarımız dijitalleşti. Yeni sürecimiz ile şimdiden 30 bine yakın öz geçmiş yetenek havuzunda toplandı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attıTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 65 milyon 750 bin TL'lik bono ihracına aracılıkTürkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 65 milyon 750 bin TL'lik bono ihracına aracılık
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Mayıs Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:41
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:20
Yatsı
21:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.