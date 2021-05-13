Türk Telekom'da işe alımlar Santral ile dijitalleşti

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, yetenek havuzuna erişimin daha kolay ve hızlı olduğu, işe alım talebinin oluşturulmasından işe başlamaya kadar tüm süreçlerin dijitalleştirildiği Santral'i hayata geçirdi.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, yeni işe alım sistemi Santral ile insan kaynakları alanındaki süreçleri dijitale taşıdı.

Analiz ve geliştirme çalışmaları, şirketin benimsediği "Çevik Dönüşüm" yaklaşımı kapsamında bir yıldır devam eden Santral'in entegrasyonu tamamlandı. Uygulamanın aktif hale gelmesiyle birlikte Türk Telekom'un işe alım süreçleri tümüyle çevrim içi yürütülmeye başlanarak uçtan uca dijital hale getirildi.

Doğru alana, doğru adayın konumlandırılmasının amaçlandığı sistemle yetenek kazanım süreçleri tamamen çevrim içi olarak erişilebilir, sürdürülebilir ve raporlanabilir hale geldi.

Kullanıcı dostu arayüze sahip Santral ile hızlı ve pratik şekilde oluşturulan işe alım talebine ilişkin takip ve onay aşamaları da çalışanlar ve yöneticiler tarafından dijital olarak kolaylıkla takip edilebiliyor. Adaylar, turktelekomkariyer.com.tr adresinden iş başvurusu yapabiliyor, liderler de aradıkları yetenekler için sistemden faydalanabiliyor.