Türk Telekom’dan AKM ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda WiFi deneyimi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Beyoğlu Kültür Yolu’nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimleyebilmeleri için ücretsiz WiFi hizmeti sunuyor.

Türk Telekom açıklamasına göre şirket, "herkes için erişilebilir iletişim" yaklaşımıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki WiFi hizmet noktalarını genişletiyor.

"İçinde sanat, dışında hayat, kalbinde Türk Telekom" söylemiyle Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi olan Türk Telekom, teknolojinin imkanlarını sanatseverlerle buluşturuyor.

AKM’yi ve Beyoğlu Kültür Yolu kapsamındaki kültür-sanat mekânlarını ziyaret eden tüm sanatseverler, Türk Telekom’un WiFi hizmetinden operatör bağımsız olarak sınırsız yararlanabilecek. Türk Telekom ayrıca 20 Haziran Dünya WiFi Günü dolayısıyla, sadece bugüne özel 81 ildeki WiFi noktalarını kullanıcılarına ücretsiz sunacak.

AKM’nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna ismini veren Türk Telekom, tüm ziyaretçilere en yüksek teknolojiye sahip sabit ve mobil haberleşme şebekesi ve WiFi alanındaki tecrübesiyle kaliteli ve güvenli internet bağlantısı sunuyor.

Türk Telekom’un ücretsiz WiFi hizmeti; AKM’nin yanı sıra Beyoğlu Kültür Yolu’ndaki geniş bir alanı içine alacak. Bu kapsamda, Mehmet Akif Ersoy Evi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Galata Kulesi ile Galata Mevlevihanesi’ndeki tüm ziyaretçiler ücretsiz WiFi hizmetinden yararlanabilecek.

- "Teknolojiyle sanatı buluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin millî kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi olarak, opera salonuna ismimizi vermenin yanı sıra, bu değerli yapının tüm iletişim ve teknoloji altyapısını sağlıyoruz.

Teknoloji ile sanatı buluşturan bu çok özel mekanda eğlence, dinlence ve Türk Telekom’a ait deneyim alanlarımızda özel etkinliklerle ziyaretçilere keyifli anlar ve ayrıcalıklı deneyimler yaşatmayı amaçlıyoruz. Sunduğumuz ücretsiz WiFi hizmetiyle tüm misafirlerin internetten faydalanmalarını hedefliyoruz.

Sanatseverlerin, AKM’deki ve Beyoğlu Kültür Yolu’ndaki yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için uçtan uca telekomünikasyon hizmetlerimizle sanatı teknoloji ile harmanlamayı sürdüreceğiz.”

Verilen bilgiye göre, Türkiye’yi geleceğe bağlayacak altyapı ve teknoloji için çalışan Türk Telekom, stadyumlar, kütüphaneler, havalimanları, restoranlar, marinalar, otobüs/feribot/uçak gibi toplu taşıma araçları ve binlerce lokasyonda bulunan WiFi hizmet alanını her geçen gün genişletiyor.

Bu kapsamda küresel ölçekteki en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden tüm kullanıcılar için ücretsiz WiFi hizmeti sunan Türk Telekom, anlaşmalı havayolu şirketlerinde yolcuların uçuşları sırasında da WiFi hizmetinden yararlanmalarını sağlıyor.

