Türk Telekom’dan e-cüzdan uygulaması "Pokus"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, yeni e-cüzdan uygulaması Pokus ile elektronik ödeme çözümlerine bir yenisini ekledi.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, yeni e-cüzdan uygulaması Pokus ile hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Türkiye'deki 12 yaş üstü akıllı telefon kullanıcısı herkesin banka ve operatör ayrımı olmaksızın yararlanabileceği Pokus, temassız ön ödemeli kart ve sanal kart gibi çözümleri bir arada sunuyor.

Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, fatura ödemeleri, harca-bölüş gibi özelliklerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında Mastercard üye iş yerlerinden mağaza içi ve çevrim içi alışveriş imkanı da sağlıyor.

Pokus, restorandan markete, e-ticaretten fatura ödemelerine, uygulamadan oyun platformlarının dijital aboneliklerine kadar pek çok farklı alanda avantaj sağlıyor. Pokus’un harca-bölüş özelliği, uygulama üzerinden hesabın bölüşülerek ödenmesine olanak tanıyor.

Aylık ödeme aidatı bulunmayan Pokus, kullanıcılarına e-ticaret alışverişlerinden markete, oyundan dijital platformlara kadar birçok alanda anlaşmalı markalarla indirim kampanyaları sunarken, GB kazanma fırsatı da sağlıyor. Türk Telekom faturalı hattı olan kullanıcılar, her ay Pokus ile yaptıkları 20 TL ve üzeri ilk harcamalarında, anında haftalık 1 GB cepten hediye internet kazanıyor.

Mastercard güvencesiyle hizmet veren ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip Pokus sayesinde kullanıcılar; banka kartı, kredi kartı, bankadan transfer ile, ATM'den ise Pokus Kart ile veya Türk Telekom mağazalarından Pokus hesaplarına para yükleyebiliyorlar. Kullanıcılar, aynı zamanda Pokus Kartları ile dünyanın her yerinde nakit taşımadan hesaplarındaki bakiyeyi kullanarak temassız alışverişin keyfini çıkarabiliyor, sanal kart oluşturarak yurt içi ya da yurt dışı çevrim içi alışverişlerini ve dijital aboneliklerini güvenle yapabiliyorlar. Anlaşmalı kurumlara ait elektrik, su, doğal gaz, internet, telefon ve televizyon hizmeti faturaları Pokus ile kolayca ödenebiliyor.

Işıkta renk değiştiren özel kart tasarımı ile dikkati çeken Pokus, isme özel veya isimsiz olarak çıkarılabiliyor. İsme özel kart için Pokus uygulaması üzerinden kart başvurusu yapılması gerekiyor. İsimsiz kart ise www.pokus.com.tr web sitesinden, Türk Telekom mağazalarından, anlaşmalı perakende kanallarından ve e-ticaret sitelerinden kolayca alınabiliyor. Sanal kart ise ücretsiz bir şekilde uygulamadan hemen oluşturulabiliyor.

- "Fintek yatırımlarımızla teknolojiyi faydaya dönüştürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, şunları kaydetti:

"Türk Telekom olarak merkezimize insanı alıyor, herkesi ‘değerli hissettirme’ hedefimiz doğrultusunda, teknolojiyi insanın iyiliğine ve faydaya dönüştüren yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda fintek alanındaki yatırımlarımıza da hız vererek grup şirketimiz TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ tarafından sunulan mobil ödeme hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Şimdi ise grup şirketimiz TT Ödeme'nin yeni hizmeti Pokus e-cüzdan ile bir mobil ödeme uygulamasından beklenecek her seçeneği kullanıcılara sunuyoruz. Tüm iş kollarımızda olduğu gibi fintek alanında da öncü olmaya kararlıyız."

