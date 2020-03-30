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Türk Telekom’dan 'Evde Kal' hediyesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Türk Telekom, müşterilerinin sevdikleriyle kesintisiz iletişim kurabilmesine destek olmak amacıyla 65 yaş üstü kullanıcılarına 1 ay boyunca her yöne 500 dakika hediye ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 65 yaş üstü ev telefonu kullanıcısı müşterileri için 1 ay boyunca ücretsiz her yöne 500 dakika görüşme imkânı veriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket müşterilerinin sevdikleriyle kesintisiz iletişim kurabilmesine destek olmak amacıyla 65 yaş üstü ev telefonu kullanıcılarına 1 ay boyunca her yöne 500 dakika hediye ediyor.

Ayrıca Türk Telekom tüm ev telefonu müşterilerine, akşam 7 ile sabah 7 arasında, şehir içi ve şehirlerarası görüşmelerde geçerli aylık 3 bin dakikaya varan görüşme imkânı sağlıyor.

- Cep telefonları için de geçerli

Açıklamaya göre, Türk Telekom 65 yaş üstü kullanıcılarına sunduğu kampanyayı sabit telefonlarla da sınırlamıyor. Her yöne 500 dakika paketini, sabit hatların yanı sıra GSM hatları için de geçerli hâle getirerek 65 yaş üstü kullanıcıların sevdikleri ile her istediğinde görüşebilmesine olanak sağlamayı hedefliyor.

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"evde kal" Türk Telekom

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