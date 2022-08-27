Türk Telekom’dan mobil aksesuarlara taksitle ödeme imkanı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom geliştirdiği yeni kapasite ve önemli iş birlikleri sonrasında "Mobil Aksesuar Paketi" ile kulaklık, şarj cihazı, her türlü şarj/data kabloları, taşınabilir şarj cihazları, ses ürünleri, kılıf/ekran koruyucu ve benzeri birçok kategoride binlerce ürünü abonelerine faturalarına ek ödeme kolaylığı ile taksitli alma imkânı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Markalarla güçlü iş birlikleri yapan Türk Telekom, mobil müşterileri için "Mobil Aksesuar Paketi" sunuyor.

Türk Telekom, sektörün önde gelen markaları ile yaptığı anlaşmayla, Mobil Aksesuar kategorilerinde geniş ürün portföyünü mobil aboneleriyle buluşturdu.

Portföyde, kulaklık, şarj cihazı, her türlü şarj/data kabloları, taşınabilir şarj cihazları, ses ürünleri, kılıf/ekran koruyucu ve benzeri birçok kategoride ürünler yer alıyor.

Türk Telekom mobil aboneleri, Türk Telekom mağazalarını ziyaret ederek aylık 9,99 TL’den başlayan fiyat ve 12 taksit avantajıyla anlaşmalı markaların kaliteli ve güvenilir ürünlerine sahip olabilecek.

Marka ve ürün portföyünü genişletmeyi sürdürecek olan Türk Telekom’un "Mobil Aksesuar Paketi" kapsamında anlaşmalı tedarikçileri ve markaları Etech, Soultech, S-link, Taks ve Ttec'ten oluşuyor.

