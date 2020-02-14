Türk Telekom’dan mobil internet kampanyası

İSTANBUL(AA) - Türk Telekom’un Efsane Tarifeler'i 20 GB’a kadar internet seçeneğiyle kullanıcılarına dijital dünyada fırsatlar sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un iletişimdeki sınırları kaldırmak üzere sunduğu Efsane Tarifeler'de 1000 dakika ve 1000 SMS’in yanı sıra her türlü ihtiyaca hitap edecek bol gigabyte’lı internet seçenekleri bulunuyor. Türk Telekom, “Cep telefonumdan doya doya müzik de dinlerim, dizi de seyrederim, online oyun da oynarım” diyen kullanıcıları için 8 GB’dan 20 GB’a kadar 3 farklı tarife seçeneği sunuyor.

- Sınırsız e-dergi

Türk Telekom’a yeni abone olan ya da numarasını taşıyan kullanıcılar, Efsane Tarifeler'le birlikte e-dergi uygulamasını da internet paketinden düşmeden kullanma şansını elde ediyor.

