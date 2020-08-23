Türk Telekom'dan sosyal medya'da gündeme gelen iddialara dair açıklama:

İSTANBUL(AA) - Türk Telekom, 22 Ağustos 2020 Cumartesi gecesi sosyal medya platformunda bir kullanıcının şikâyeti üzerine gündeme getirilen iddialara dair açıklama yayınladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, yaşanan hadisede kullanıcının saat 22.11’de sosyal medyada paylaştığı şikâyetine sosyal medya müşteri destek ekiplerinin 22.52’de yanıt verdiği, kendisinden iletişim bilgilerinin istendiği ve bilgilerin gece saatlerinde ulaşması nedeniyle kullanıcı ile 23 Ağustos Pazar sabahında kendisiyle irtibat kurulduğu kaydedildi. Açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Bahse konu şikâyetle ilgili ivedilikle yapılan araştırmalarla, gündeme taşınan iddiaların gerçek dışı olduğu ve hiçbir vatandaşımızı rencide edecek bir yaklaşımın yaşanmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, annesi adına işlem yapmak isteyen müşterimize, yasal düzenlemeler nedeniyle hat açma ve kapama işlemlerinin, diğer telekomünikasyon operatörlerinde olduğu gibi, ıslak imza ile bayiden ve hat sahibi tarafından yapılması zorunluluğunun ifade edildiği görülmüştür. Bu yönlendirmenin yapılmasına rağmen müşterimiz sürecin telefonda çözümlenmesini talep etmiştir. Kişisel verilerin güvenliği gereğince, müşterimize, annesine ait hatla ilgili talepte bulunmasının da yine yasal prosedürün dışında olduğu aktarılmış, müşterimizin annesi ile birlikte en yakın bayiye gitmesi konusunda da yardımcı yönlendirme yapılmıştır.

Ayrıca ekiplerimiz, esas müşterimiz olan şikâyet sahibinin annesi ile hat kapatma işlemlerini başlatmak üzere temasa geçmişlerdir."