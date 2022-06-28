Türk Telekom'un "Bi Dünya Fırsat" platformu avantaj sunmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, "Bi Dünya Fırsat" platformu ile müşterilerine anlaşmalı markalarda fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, platform, tatilden hazır giyime, eğitimden eğlenceye ve mobilya ürünlerine kadar birçok kategoride çeşitli markalardan indirim imkanı sağlıyor.

"Bi Dünya Fırsat" ile Türk Telekom bireysel mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu müşterileri, FLO web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden 250 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 15 indirim kazanıyor.

Türk Telekom müşterilerine MNG Kargo'dan yapacakları yurt içi gönderimleri için yüzde 30 indirim sağlanıyor.

Ayrıca Türk Telekom bireysel mobil, evde internet veya ev telefonu müşterileri www.arzum.com.tr'de seçili ürünlerde yüzde 40 indirim imkanından faydalanabiliyor.

Platform ile çok sayıda ayrıcalıklardan yararlanan Türk Telekom müşterileri, Vivense mağazalarında ve www.vivense.com sitesinden yapacakları alışverişlerde de tüm indirimlere ek yüzde 8 indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Çiçeksepeti'nden alışveriş yapan Türk Telekom müşterileri, rozetli ürünlerde yüzde 15 indirim kazanıyor.

"Bi Dünya Fırsat" kullanan Türk Telekom müşterileri, Setur.com.tr'de seçili yaz otellerinde mevcut indirimlere ek yüzde 5 indirim, yurt içi şehir otellerinde yüzde 6 indirim, yurt dışı paket tur ürünlerinde yüzde 5 indirim, yurt dışı bireysel otellerde yüzde 6 indirime sahip olabiliyor.

- Eğitimde de indirimler sunuluyor

Verilen bilgiye göre, eğitimde de indirim fırsatının yer aldığı "Bi Dünya Fırsat" kapsamında Türk Telekom müşterileri, Ankara Üniversitesi Tömer'de İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Bulgarca, Rusça, Japonca, Yunanca, YDS-YÖKDİL Hazırlık, İş İngilizcesi, Etkili İletişim ve Çocuk sınıflarında yüzde 40 indirim, Türkçe kurslarında ise yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Kampanya dahilinde CampusOnline.com sitesindeki tüm eğitimlerde yüzde 40 indirim avantajı bulunuyor.

Yakın zamanda Türk Telekom evde internet müşterileri de Türk Telekom Mobil Uygulaması üzerinden fırsatlardan yararlanmaya başladı.

Türk Telekom'un mobil ve evde internet müşterileri, Türk Telekom ​Online İşlemler Uygulaması içindeki "Bana Özel" menüsünden "Şifre Al" butonuna tıklayarak kampanyalardan faydalanabiliyor. Detaylara web sitesinden ulaşılabiliyor.

