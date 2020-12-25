Türk Telekom’un İstanbul Gayrettepe ile Ümraniye Müşteri Merkezi yenilendi

Türk Telekom, yenilenen İstanbul Gayrettepe Müşteri Merkezi ve İstanbul Ümraniye Müşteri Merkezi’ni hizmete açtı. Her iki merkez de yeni nesil perakendecilik anlayışıyla görsel ve mimari açıdan yenilendi ve merkezlerde COVID-19 pandemisi sonrası aboneler için tüm önlemler alınmaya devam ediyor.

Türkiye genelindeki tüm müşterilerine kendilerini ‘değerli hissettirme’ ilkesi ve kusursuz müşteri deneyimi hedefleriyle satış kanallarında entegrasyona devam eden Türk Telekom, Türk Telekom Müşteri Merkezlerini (TTMM) yenilemeye devam ediyor. Son olarak bu anlayışla yeniden düzenlenen Türk Telekom’un İstanbul Gayrettepe Müşteri Merkezi 30 Kasım’da hizmete girdi. Yenilenen İstanbul Ümraniye Müşteri Merkezi ise 23 Aralık’ta kapılarını açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre pandemi sürecinde yenilenen müşteri merkezlerinde hijyen çalışmaları en üst noktaya çıkarıldı. Bu çerçevede sosyal mesafe kurallarına uygun bir ortam sağlanarak belirlenen noktalara dezenfektanlar koyuluyor ve maske kullanımı zorunlu kılınıyor. Yenilenen her iki merkez de hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek, hafta sonu ise kapalı olacak. Söz konusu merkezlerde mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar birçok işlem gerçekleştiriliyor.



