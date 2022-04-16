YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türk Telekom’un "Kitaplara Ses"i engelleri kaldırıyor

Türk Telekom’un "Kitaplara Ses"i engelleri kaldırıyor

16.04.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kitaplara Ses uygulaması ile bugüne kadar 40 bini aşkın gönüllü, 43 bin 500 saatte 755 bin sayfa kitap seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un görme engelliler için hayata geçirdiği telefonda sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi’nin içeriği Kitaplara Ses uygulaması ile zenginleşiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve herkes için erişilebilir iletişim anlayışı ile görme engellilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom’un görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak amacıyla başlattığı sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi kapsamında hayata geçirdiği Kitaplara Ses uygulamasına gönüllülerin desteği artıyor.

Yarın kutlanacak Kitap Hediye Günü dolayısıyla paylaşılan verilere bakıldığında, uygulama üzerinden bugüne kadar 40 bini aşkın gönüllü, 43 bin 500 saatte toplamda 755 bin sayfa kitap seslendirdi.

Gönüllüler, Türk Telekom’un, Boğaziçi Üniversitesi GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) iş birliği ile hizmete sunduğu Kitaplara Ses uygulaması sayesinde hikâye, roman, tarih, psikoloji, kişisel gelişim gibi pek çok türde kitaba ses vererek görme engelli kitapseverlerin daha zengin bir arşive erişmesini sağladı.

Telefon Kütüphanesi ve GETEM e-Kütüphanesi’ne gönüllü katkıda bulunarak görme engellilerin daha çok kitaba ve bilgiye ulaşmasını sağlamak isteyen herkes, Türk Telekom’un geliştirdiği Kitaplara Ses uygulamasını telefonlarına ücretsiz indirerek kolayca kitap seslendirebiliyor.

Görme engelliler ise Türk Telekom Telefon Kütüphanesi üzerinden gönüllülerin seslendirdiği binlerce kitaba ulaşarak diledikleri kitabı dinleyebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandıKayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına başlandı
Sarıyer’de tırın gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandıSarıyer’de tırın gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:17
Öğle
13:09
İkindi
16:52
Akşam
19:51
Yatsı
21:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gören bir daha baktı! Bunun için servet ödüyorlar

Gören bir daha baktı! Bunun için servet ödüyorlar

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.