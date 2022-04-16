Türk Telekom’un "Kitaplara Ses"i engelleri kaldırıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un görme engelliler için hayata geçirdiği telefonda sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi’nin içeriği Kitaplara Ses uygulaması ile zenginleşiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve herkes için erişilebilir iletişim anlayışı ile görme engellilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom’un görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak amacıyla başlattığı sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi kapsamında hayata geçirdiği Kitaplara Ses uygulamasına gönüllülerin desteği artıyor.

Yarın kutlanacak Kitap Hediye Günü dolayısıyla paylaşılan verilere bakıldığında, uygulama üzerinden bugüne kadar 40 bini aşkın gönüllü, 43 bin 500 saatte toplamda 755 bin sayfa kitap seslendirdi.

Gönüllüler, Türk Telekom’un, Boğaziçi Üniversitesi GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) iş birliği ile hizmete sunduğu Kitaplara Ses uygulaması sayesinde hikâye, roman, tarih, psikoloji, kişisel gelişim gibi pek çok türde kitaba ses vererek görme engelli kitapseverlerin daha zengin bir arşive erişmesini sağladı.

Telefon Kütüphanesi ve GETEM e-Kütüphanesi’ne gönüllü katkıda bulunarak görme engellilerin daha çok kitaba ve bilgiye ulaşmasını sağlamak isteyen herkes, Türk Telekom’un geliştirdiği Kitaplara Ses uygulamasını telefonlarına ücretsiz indirerek kolayca kitap seslendirebiliyor.

Görme engelliler ise Türk Telekom Telefon Kütüphanesi üzerinden gönüllülerin seslendirdiği binlerce kitaba ulaşarak diledikleri kitabı dinleyebiliyor.

