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  4. Türk Telekom'un milli tekvandocularına 6. WT Başkanlık Kupası'ndan dört madalya

Türk Telekom'un milli tekvandocularına 6. WT Başkanlık Kupası'ndan dört madalya

23.09.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom tarafından desteklenen sporcular 3 altın, 1 bronz madalya kazandı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un desteklediği milli sporcular, İstanbul'da düzenlenen 6. WT Başkanlık Kupası'nda 4 madalya kazandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin desteklediği sporcular, 15-22 Eylül'de düzenlenen organizasyonda kıyasıya mücadele etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için puan veren ve yaklaşık 1.400 sporcunun katıldığı turnuvada 7'si milli takım, 12'si Türk Telekom Tekvando Spor Kulübü adına toplam 19 sporcu yer aldı.

Müsabakalarda milli takım adına yarışan 59 kilogramda Ömer Faruk Dayıoğlu, 49 kilogramda Aleyna Şenyurt, 41 kilogramda Hayrunnisa Gürbüz tüm rakiplerine üstünlük sağlayarak altın madalyanın sahibi oldu. 49 kilogramda mücadele eden Şahsenem Bağator ise bronz madalya kazandı.

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