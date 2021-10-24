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Türk Telekom'un ödüllü "Bulut Bilişim Kampı" sona erdi

24.10.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom'un ödüllü "Bulut Bilişim Kampı" sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un bulut teknolojileri alanında kariyerine güçlü bir başlangıç yapmak isteyen gençler için düzenlediği "Bulut Bilişim Kampı" tamamlandı.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, 11-20 Ekim'de çevrim içi Bulut Bilişim Kampı düzenledi. Bu yıl ilki yapılan kampa, Türkiye'nin dört bir yanından 4 bin 500'ün üzerinde genç başvurdu.

Bulut teknolojileri alanında kariyer yapmak isteyen ve ön değerlendirme, çevrim içi sınav ve birebir mülakat aşamalarını başarıyla tamamlayan üniversite öğrencisi ve yeni mezun 50 genç kampa katılmaya hak kazandı.

Kampa davet edilen gençler, alanında uzman isimlerden 20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alırken, sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere katıldı.

Kamp boyunca gösterdikleri performans ve kamp sonundaki proje yarışmasıyla değerlendirilen katılımcılardan Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Zeynep Rümeysa Yorulmaz üçüncü olarak 8 bin TL, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Ozan Sazak ikinci olarak 10 bin TL ve birinci olan Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi Alper Reha Yazgan da 15 bin TL olmak üzere toplamda 33 bin TL ödülün sahibi oldu.

Ayrıca, kampa dahil olan tüm katılımcılara kariyerlerine değer katacak "Başarı Sertifikası" verildi.

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