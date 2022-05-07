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Türk Telekom'un siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor

07.05.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başvurular, 9-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları başlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekomünikasyon operatörü Türk Telekom, gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdürüyor.

Türk Telekom, 1-10 Ağustos'ta üçüncüsünü düzenleyeceği Siber Güvenlik Kampı kapsamında geleceğin siber kahramanlarına 10 günlük uygulamalı eğitim verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik vizyonu kapsamında bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamayı misyon edinerek yürüttüğümüz projelerimizle sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerimize aktarmaya devam ediyoruz. Ulusal ve kişisel güvenliğin yapı taşı olan siber güvenlik alanında gençlere eğitim fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörün önde gelen isimlerinin katkıda bulunacağı kampta gençler; siber güvenliğe giriş, temel ağ güvenliği, işletim sistemi güvenliği, telekomünikasyon güvenliği, kablosuz ağ güvenliği, mobil güvenlik gibi temel eğitimlerden, sızma testleri, siber olaylara müdahale, siber tehdit avcılığı, siber istismar örnekleri derslerine kadar kapsamlı bir eğitim alma fırsatı yakalayacak.

- 60 bin TL'lik ödülün sahibi olacaklar

Konusunda uzmanlaşmış siber güvenlik eğitmenleri tarafından verilecek uygulamalı eğitimler ve "Capture The Flag (CTF)” (Bayrağı Yakala) yarışması sonrasında yapılacak değerlendirmeler ile ilk 3'e giren katılımcılar toplamda 60 bin TL'lik teknoloji hediye çekinin sahibi olacak.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı'na 26 yaşını doldurmamış 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri veya mezuniyeti üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş ve aktif olarak çalışmayan gençler katılabilecek. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları 9 Mayıs-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında "https://turktelekomkariyer.com.tr/siberkamp/" adresinden yapılacak.

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