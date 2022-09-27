Türk Telekom'un "Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları" Çanakkale'de başlıyor

ÇANAKKALE (AA) - Türk Telekom'un destekleriyle düzenlenen, teknoloji üretenleri ve kullananları bir araya getirmeyi amaçlayan "Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları" 29 Eylül'de Çanakkale'de başlayacak.

Türk Telekom açıklamasına göre, etkinlikte, yatırım ve girişim ekosistemi masaya yatırılacak, bölgenin öne çıkan markaları başarı hikayelerini paylaşırken, şirketler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

Teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, ticaret odaları ve üniversitelerde gerçekleştirilecek Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları ile teknoloji üretenler ve kullananlar bir araya getirilerek Anadolu'da "Dijital Türkiye" için ekonomik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Bölgeler arası farklılığı en aza indirmeyi, üretenleri geleceğe hazırlamayı, start-up ve girişimcilik kültürünün gelişimine katkı sunmayı amaçlayan etkinliğin ilk bölümünde "Yatırım ve Girişim Ekosistemi" başlıklı bir oturum düzenlenecek. Ardından gerçekleştirilecek "Teknoloji ve İnovasyon Sohbetleri"nde bölge ekonomisinin başlıca markaları, başarı hikayelerini katılımcılarla paylaşacak.

İkinci bölümde ise "Akıllı Ulaşım ve Üretim, 'IoT & Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik, Bulut Bilişim ve Dijital İş Uygulamaları ile Yapay Zeka" başlıklarında 5 ayrı oturumda firmalar arası görüşmeler yapılacak.

Yerli, milli, verimli ve sürdürülebilir bir sektör inşa etme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren ICT Medya Yayın Grubu tarafından hayata geçirilen etkinlik, Türk Telekom'un destekleriyle Türkiye'nin 5 ayrı bölgesinde gerçekleştirilecek.

