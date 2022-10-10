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Türk tenisinde yıldız sporcu çıkarma hayali

10.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: - "Ben çok inanıyorum ki gelecekte Türkiye'den (Roger) Federer kadar sevilen, başarılı bir sporcu mutlaka çıkacak" - "Biz hep dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek istiyoruz. Yetiştirebileceğimize inanıyoruz. Bu inançla çalışıyoruz"

MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, gelecekte Türkiye'den Roger Federer kadar başarılı sporcuların çıkacağına inandığını belirtti.

Cengiz Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Laver Cup turnuvasının ardından emekliye ayrılan İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer'in, bu branşın efsaneleri arasında yer aldığını vurguladı.

Tenise başladığı andan itibaren Federer'in hayranı olduğunu belirten Durmuş, sporcunun 2015'te İstanbul'da düzenledikleri tenis turnuvasına da katıldığını anımsattı.

Federer'i 1 hafta İstanbul'da misafir ettiklerini anlatan Durmuş, İsviçreli tenisçiye ikinci toprak kort şampiyonluk kupasını kendisinin verdiğini dile getirdi.

Durmuş, Federer'in sadece bir tenisçi olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ayrılışını hepimiz çok yakından izlerken, tenisi bırakmasının ne kadar büyük bir olay olduğunu, dünyanın ilgi odağı haline geldiğini ve bunu ne kadar mütevazı bir şekilde geçiştirdiğini gördük. Federer'in altyapısında yeteneklerinin dışında, sosyal sorumluluklarda yaptığı birçok faaliyet var. Oralarda sessiz sedasız birçok çocuğa dokunan bir insan. Federer, İstanbul'a geldiğinde bana 'Ben gittiğim dünyanın her yerinde kendimi evimde hissettim. İstanbul'da da öyleyim.' dedi. O deplasmana hiç gitmedi. Türkiye'ye geldiğinde de bunu gördük."

- "Başarılı sporcular çıkaracağız"

Türkiye'nin tenis altyapısı anlamında çok güçlü olduğuna dikkat çeken Durmuş, "Biz kesinlikle Federer ayarında sporcuların olabileceğine inanıyoruz. Bir Federer'in nereden çıkacağını kimse bilmiyor. Biz de inanıyoruz ki 85 milyon yoğunluğu olan bir ülkeden başarılı sporcular çıkaracağız. Ben çok inanıyorum ki gelecekte Türkiye'den Federer kadar sevilen, başarılı bir sporcu mutlaka çıkacak." diye konuştu.

İstanbul'da Federer'in antrenörü Ivan Ljubicic'le oyuncu hakkında konuştuklarını anlatan Durmuş, "Ljubicic'e, 'Federer'in en kötü huyu nedir?' diye sordum. Bana, 'Çok sosyal olması. Antrenmana gelirken yolda kimi görse çok uzun konuşuyor.' cevabını verdi." ifadelerini kullandı.

- "Bu sene lige rekor katılımla, 116 takımla başladık"

Başkan Durmuş, daha önce düzenledikleri tenis ligine devam edeceklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Ligi değerli kılan oyunculardır. Uluslararası turnuvalarda puan toplamaya çalışan, olimpiyatlara gitmeye çalışan sporcularımız, turnuva takvimleri uymadığı için liglerimizde oynayamıyordu. Şimdi onların da oynayabileceği, dünyanın en iyi turnuvalarında yer alan sporcularımızın mücadele edebileceği bir lig hedefliyoruz. Çok büyük bir ilgi var. Bu sene lige rekor katılımla, 116 takımla başladık. Finallerini aralık ayında yapacağımızı tahmin ediyorum. Bu tabii tenisin algısını, sevgisini çok değerli hale getiriyor."

- "Biz hep dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek istiyoruz"

Tenis sezonunun iyi geçtiğini belirten Durmuş, koydukları hedeflerin hepsine ulaştıklarını dile getirdi.

Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yapılan tesislerde çok güzel turnuvalar düzenlediklerine işaret ederken, "Biz hep dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek istiyoruz. Yetiştirebileceğimize inanıyoruz. Bu inançla çalışıyoruz. Yaptığımız her ulusal turnuva, uluslararası turnuvaya hazırlık anlamı taşıyor. Bu anlamda çok değerli buluyoruz. Spor turizmini de önemsiyoruz. Yaptığımız her turnuvanın hem sportif bir başarı hem de ülkemizin tanıtımı noktasında çok değerli olduğunu biliyoruz. Federasyon olarak spor turizminde de çok aşama kaydettik." şeklinde konuştu.

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