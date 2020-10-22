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Türk ve Amerikan iş dünyası kasımda Miami'deki Dünya Kalite Zirvesi'nde buluşacak

ANKARA HABERLERİ  | 22.10.2020 12:59 | Son Güncelleme

Türk ve Amerikan iş dünyası kasımda Miami'deki Dünya Kalite Zirvesi'nde buluşacak

Türk ve Amerikan iş dünyasından isimler, deneyimlerini paylaşmak üzere kasım ayında 8'inci Dünya Kalite Zirvesi'nde bir araya gelecek.

LobinWorld'den yapılan açıklamaya göre, 10-15 Kasım'da Miami'de gerçekleştirilecek zirve, sanayici ve iş adamlarının yanı sıra devlet ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve bürokratların katılımıyla yapılacak.

Fahri Ustaoğlu yönetimindeki LobinWorld tarafından gerçekleştirilecek 8'inci Dünya Kalite Zirvesi, kalite bilincini geliştirmek, Ar-Ge ve üretim, tüketim ile hizmet boyutunda uygulanabilir inovasyon arayışlarını değerlendirmek amacıyla toplanıyor.

Yönetim danışmanları, akademisyenler, Türkiye ve ABD'den şirket yöneticileri ile bürokratların iş birliği ve kalitenin yükseltilmesine ilişkin görüşlerini paylaşacağı zirvede, LobinWorld tarafından katılımcı kuruluşlara "2020 World Quality Award" plaketi takdim edilecek.

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