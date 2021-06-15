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Türk ve İranlı gençler arasında sınır şehirlerinde spor etkinlikleri düzenlenecek

15.06.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk ve İranlı gençler arasında sınır şehirlerinde spor etkinlikleri düzenlenecek

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, ülkesi ile Türkiye'deki gençler arasında dostluğun geliştirilmesi için yapılması planlanan spor etkinlikleri çerçevesinde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Muammer Aydın'ı ziyaret etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Soltanzadeh, Türkiye ile İran’ın sınır şehirleri arasında, Tebriz ve Erzurum merkezli yürütülmesi planlanan "Gençlik ve spor etkinlikleri" projesinin protokol görüşmeleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkonsolosu Soltanzadeh, Erzurum’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye ile İran’ın kültürlerinin, örf ve ananelerinin birbirine çok benzer olması nedeniyle bu projenin her iki ülke açısından önemli olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın ise söz konusu projenin hayata geçmesini umduklarını ifade etti.

Projenin iki ülke arasındaki dostluğa katkı sağlayacağını dile getiren Aydın, "Bu proje ile Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari şehirlerimizden gençler ve sporcu kardeşlerimiz, İran'ın Tebriz, Erdebil ve Urumiye şehirlerindeki genç sporcularla buluşacak, iki sınır komşu ve kardeş ülkenin dostluğuna katkı sağlayacak." dedi.

Tebriz Gençlik Spor İl Müdürü Ayoub Behtac ise projeye ilişkin Erzurum'da hazırlanıp İran’a gönderilen raporların mutluluk yarattığını anlatarak, "İki ülke arasında gençlik ve spor etkinliklerinin yapılacağı bu proje İran’da güzel yankı buldu." ifadelerine yer verdi.

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