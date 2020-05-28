YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Türk ve Litvanyalı parlamenterlerden ortak şiir kitabı

Türk ve Litvanyalı parlamenterlerden ortak şiir kitabı

OSMANİYE HABERLERİ  | 28.05.2020 15:38 | Son Güncelleme

AK Parti’den 3 dönem Osmaniye Milletvekilliği yapan Dr.

Türk ve Litvanyalı parlamenterlerden ortak şiir kitabı

AK Parti’den 3 dönem Osmaniye Milletvekilliği yapan Dr. Suat Önal, Litvanyalı parlamenter ile birlikte ortak oluşturdukları "Karvelide (Güvercinlik) ve Kelebekler" isimli şiir kitabını tanıttı.
Halen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan Dr. Suat Önal, milletvekilliği döneminde görev aldığı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde tanıştığı Litvanyalı Parlamenter Egidijus Vareikis’in şiire olan tutkunluğunu öğrendi. Önal’ın kendisinin de şiir yazdığını söylemesi üzerine Vareikis, Önal’a birlikte bir şiir kitabı oluşturmaları teklifini yaptı. 2 yıllık bir çalışmadan sonra da "Karvelide ve Kelebekler" isimli şiir kitabını çıkardılar.
Şiir kitabının tanıtımını yapan Dr. Suat Önal, “Litvanyalı parlamenter ile birlikte yaptığımız kültür alışverişinde ikimizin de şiire olan ilgisini öğrendik. Kendisi birlikte Türkçe ve Litvanca şiir kitabı çıkarmayı teklif edince, çeviri zorluğu olacağını söyledim. Ancak bazı anahtar kelimelerden yola çıktık ve bugün bu kitabı ortaya çıkardık. Kitapta 44 tane benim, 44 tane de Egidijus Vareikis’e ait toplam 88 şiir bulunmaktadır. Her ikimize de ait şiirler hem Türkçe hem de Litvanca olarak yazılıdır. Ayrıca kitabın başındaki her ikimiz de ait olan önsöz ve tanıtım metinleri de Türkçe, Litvanca ve İngilizce olarak yazılıdır. Ben bunun Türkiye ile Litvanya arasında bir kültür köprüsü oluşturduğunu düşünüyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Osmaniye Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:11
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
19:53
Yatsı
21:27

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Güler Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Yalçınlar Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Kadirli
Büyükmert Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Konuk Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Özge Bitmez: “Yeni dönemde moda, online medyada şekillenecek”

Özge Bitmez: “Yeni dönemde moda, online medyada şekillenecek”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

AB Spor Ödülleri Galası’nda ülkemizi Ozan Karakuş temsil edecek

AB Spor Ödülleri Galası’nda ülkemizi Ozan Karakuş temsil edecek

İş adamı Hakan Ayaz’dan korona mağdurlarına ayni ve nakdi destek

İş adamı Hakan Ayaz’dan korona mağdurlarına ayni ve nakdi destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.