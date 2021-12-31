Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu'ndan yeni yıl mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Eroğlu, mesajında, 2021’de başta Kovid-19 salgını olmak üzere ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan son derece hassas ve kritik bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Ali Eroğlu, geleceğin muhasebesini yaparken, öncelikle 2022’nin daha verimli geçmesi için atılması gereken adımları not ederek, zamanı, enerjiyi ve potansiyeli değerlendirmek gerektiğini belirtti.

Veteriner hekimliğin, tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Eroğlu, yerli ve milli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'la ilgili çalışmalarda virolog veteriner hekimlerin özveriyle çalıştığını, aşının insanlığın hizmetine kazandırılmasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihe geçecek bu büyük gurur hepimizindir. Başta aşının mimarı, virolog Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve değerli ekibi olmak üzere seri üretimi sağlayan DOLLVET kuruluşuna bir kez daha sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesile ile yeni ümitler ve yeni beklentilerle gireceğimiz yeni yılın, öncelikle ülkemiz için sıkıntı ve buhranlardan uzak, hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm meslektaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

