Türk yatırımcılar rotayı Miami'deki projelere çevirdi

İSTANBUL (AA) - Amerikalı emlak broker şirketi International Realty Group'un ortağı Giovanna Guzman, Miami’nin emlak yatırımı için dünyanın en gözde şehirleri arasına girdiğini ve Türklerin de özellikle Miami’den konut aldığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Guzman, şirket merkezlerinin Miami Florida’da olduğunu, özellikle pek çok ülkeden Miami’ye emlak yatırımı talebinin geldiğini açıkladı.

Florida’nın gelir vergisi olmayan bir eyalet olması nedeniyle çok fazla tercih edildiğine değinen Guzman, her gün yaklaşık bin kişinin Florida’ya taşındığının altını çizdi.

Miami’de pek çok şehir projesinin hayata geçtiğine de vurgu yapan Guzman, Türk emlak yatırımcıları için bu şehirde farklı fırsatlar olduğunun da üzerinde durdu.

ABD’ye yapılan emlak yatırımlarında paranın tekrar Türkiye’ye döndüğü farkındalığının birçok kişide bulunmadığını belirten Guzman, şunları kaydetti:

"Gayrimenkule yatırım yaptığınızda bu size bir güvence sağlıyor. Paranızı uzun vadeli güvenli bir limana bağlıyorsunuz. ABD doları güçlü bir para birimine sahip, bu anlamda ABD, yatırım konusunda diğer ülkelerden daha fazla öne çıkan bir ülke. Gayrimenkul diğer varlıklara kıyasla çok somut ve garantisi yüksek bir alan. Türkiye’den ABD’ye para gönderiliyor, yatırım yapılıyor, para Türkiye’den çıkıyor diye düşünenler olabilir ama yaptığınız yatırımın karşılığı, geliri Türkiye’ye geri geliyor. Dolayısıyla her ne kadar ABD’ye para gönderiyorsunuz gibi algılansa da bunun dönüşü kendi ülkenize Türkiye’ye oluyor.

Miami şehrinde, Miami Brickell, Dontown, Midtown, South Beach, North Beach ve Sunny Isles’te 30-35 civarında projenin yapımının devam ediyor. Miami, tarihinin en hareketli emlak piyasası dönemlerinden birini yaşıyor. Miami’ye bir çok lüks proje geliyor. Ultra lüks projelerin yanı sıra süreli kiralama, uzun ya da kısa süreli kiralama imkanı sunan projeler de mevcut. The Elser de bunlardan biri ve hızla tükeniyor."

