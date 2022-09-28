YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türk yatırımcılar rotayı Miami'deki projelere çevirdi

Türk yatırımcılar rotayı Miami'deki projelere çevirdi

28.09.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

International Realty Group'un ortağı Giovanna Guzman: - "Türkiye’den ABD’ye para gönderiliyor, yatırım yapılıyor, para Türkiye’den çıkıyor diye düşünenler olabilir ama yaptığınız yatırımın karşılığı, geliri Türkiye’ye geri geliyor"

İSTANBUL (AA) - Amerikalı emlak broker şirketi International Realty Group'un ortağı Giovanna Guzman, Miami’nin emlak yatırımı için dünyanın en gözde şehirleri arasına girdiğini ve Türklerin de özellikle Miami’den konut aldığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Guzman, şirket merkezlerinin Miami Florida’da olduğunu, özellikle pek çok ülkeden Miami’ye emlak yatırımı talebinin geldiğini açıkladı.

Florida’nın gelir vergisi olmayan bir eyalet olması nedeniyle çok fazla tercih edildiğine değinen Guzman, her gün yaklaşık bin kişinin Florida’ya taşındığının altını çizdi.

Miami’de pek çok şehir projesinin hayata geçtiğine de vurgu yapan Guzman, Türk emlak yatırımcıları için bu şehirde farklı fırsatlar olduğunun da üzerinde durdu.

ABD’ye yapılan emlak yatırımlarında paranın tekrar Türkiye’ye döndüğü farkındalığının birçok kişide bulunmadığını belirten Guzman, şunları kaydetti:

"Gayrimenkule yatırım yaptığınızda bu size bir güvence sağlıyor. Paranızı uzun vadeli güvenli bir limana bağlıyorsunuz. ABD doları güçlü bir para birimine sahip, bu anlamda ABD, yatırım konusunda diğer ülkelerden daha fazla öne çıkan bir ülke. Gayrimenkul diğer varlıklara kıyasla çok somut ve garantisi yüksek bir alan. Türkiye’den ABD’ye para gönderiliyor, yatırım yapılıyor, para Türkiye’den çıkıyor diye düşünenler olabilir ama yaptığınız yatırımın karşılığı, geliri Türkiye’ye geri geliyor. Dolayısıyla her ne kadar ABD’ye para gönderiyorsunuz gibi algılansa da bunun dönüşü kendi ülkenize Türkiye’ye oluyor.

Miami şehrinde, Miami Brickell, Dontown, Midtown, South Beach, North Beach ve Sunny Isles’te 30-35 civarında projenin yapımının devam ediyor. Miami, tarihinin en hareketli emlak piyasası dönemlerinden birini yaşıyor. Miami’ye bir çok lüks proje geliyor. Ultra lüks projelerin yanı sıra süreli kiralama, uzun ya da kısa süreli kiralama imkanı sunan projeler de mevcut. The Elser de bunlardan biri ve hızla tükeniyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, 35 yıl sonra İDOB'dan emekli olduBesteci ve piyanist Aydın Karlıbel, 35 yıl sonra İDOB'dan emekli oldu
Bodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildiBodrum'da polis memurunun şehit edildiği davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan sponsorluk açıklaması:Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan sponsorluk açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Miami

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
13:00
İkindi
16:20
Akşam
19:00
Yatsı
20:19
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.