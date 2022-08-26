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Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı

26.08.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Hava Meydan Komutanlığı'nda yapılan gösteri uçuşu dolayısıyla Valilik ücretsiz servis imkanı sağladı.

Gösteri uçuşuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarındaki manevralarıyla ilgiyle izlendi.

Katılımcılar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti. Ayrıca alanda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar sergilendi.

Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve vatandaşlar katıldı.

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Afyonkarahisar Türk Yıldızları büyük taarruz

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