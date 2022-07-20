Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünde, Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar timi gösteri yapacak.
Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum Kongresi'nin 103. yılının birbirinden farklı etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tarih bu kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." sözleriyle kongreyi övdüğü aktarılan açıklamada, kongrenin, vatanın bölünemeyeceği, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği kararlarının tüm dünyaya haykırılan önemli bir gün olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterden oluşan Çelik Kanatlar ile Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın kongrenin yıl dönümü 23 Temmuz Cumartesi günü, saat 15.00'te Olimpiyat Parkı'nda gösteri yapacağı bildirildi.
Kongrenin önemine işaret edilen açıklamada, vatandaşlar gösterileri izlemeye davet edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz