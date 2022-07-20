YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak

Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak

20.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünde, Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar timi gösteri yapacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum Kongresi'nin 103. yılının birbirinden farklı etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tarih bu kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." sözleriyle kongreyi övdüğü aktarılan açıklamada, kongrenin, vatanın bölünemeyeceği, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği kararlarının tüm dünyaya haykırılan önemli bir gün olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterden oluşan Çelik Kanatlar ile Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın kongrenin yıl dönümü 23 Temmuz Cumartesi günü, saat 15.00'te Olimpiyat Parkı'nda gösteri yapacağı bildirildi.

Kongrenin önemine işaret edilen açıklamada, vatandaşlar gösterileri izlemeye davet edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum 3D veriyle haritalandırılacakErzurum 3D veriyle haritalandırılacak
Çeşme'de yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyorÇeşme'de yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den mesai saatleri açıklaması:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den mesai saatleri açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Türk Yıldızları

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:08
Sabah
04:56
Öğle
12:26
İkindi
16:22
Akşam
19:47
Yatsı
21:27

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Çarşamba

---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
---------- Eczanesi
Palandoken
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.