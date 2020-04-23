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Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan ve TBMM'nin açılışının 100. yılına özel gösteri

KONYA HABERLERİ  | 23.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, hazırlanan özel videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan özel gösteri videosu, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz." sözlerine yer verildi.

"Bu özel videomuzla; Meclisimizin açılışının 100'üncü yılını ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, Türk Yıldızları'nın gösterilerinden oluşan 9 dakika 43 saniyelik videosuna yer verildi.

Videonun son bölümünde, "Bu gösteriyi bugünün küçüğü, yarının büyüğü, gelecek sağlıklı günlerimiz için evinde kalan sevgili çocuklarımız için uçtuk. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" denildi.

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