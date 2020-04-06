YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Türk Yıldızları'ndan gökyüzünden "sosyal mesafeyi koruyalım" çağrısı

Türk Yıldızları'ndan gökyüzünden "sosyal mesafeyi koruyalım" çağrısı

BURSA HABERLERİ  | 06.04.2020 16:52 | Son Güncelleme

Türk Yıldızları'ndan gökyüzünden "sosyal mesafeyi koruyalım" çağrısı

Türkiye'nin gökyüzündeki milli takımı "Türk Yıldızları", yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan sosyal mesafenin korunması çağrısına gökyüzünden destek verdi.

Kovid-19 ile mücadele eden çalışanlara moral vermek için Konya 3. Anajet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları, uçuş sırada "Türk Yıldızları, ülkemiz bizler için evinde kalıyor. Biz de mesafelerimize dikkat edelim." anonsu yaptı.

Bu anın kaydedildiği görüntü, Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımda, "Ülkemiz ve sizler için işinin başında olanlar için sizler de evinizde kalın." ifadesiyle evde kalma çağrısı da yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/
Anahtar Kelimeler:
"evde kal" Sosyal mesafe türk yıldızları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Bursa Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:33
Öğle
13:11
İkindi
16:48
Akşam
19:40
Yatsı
21:02

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Anıtsal Eczanesi
Nilufer
Aslıhan Eczanesi
Yildirim
Ayşegül Eczanesi
Osmangazi
Cander Eczanesi
Osmangazi
Gençosman Eczanesi
Osmangazi
Kaplıca Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmangazi’de aç kalan güvercinler beslendi

Osmangazi’de aç kalan güvercinler beslendi

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.