Türkan Şoray paylaştığı fotoğrafla büyüledi

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran ve Sultan lakabını alan Türkan Şoray, yıllar eskitemiyor. 73 yaşındaki Şoray, Azerbaycan'da yayınlanan Nergis dergisi için poz verdi.
GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ
Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Türkan Şoray, güzelliği ile adeta büyüledi. Efsane oyuncu, verdiği kilolarla da dikkat çekti
SULTAN LAKABINI KİMSEYE KAPTIRMADI
Son görüntüsüyle Türk Sinemasının Sultanı lakabını kimseye kaptırmayan Şoray, hayranlarından övgü üstüne övgü aldı.
Okuyucu Yorumları 1 yorum