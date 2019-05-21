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Türkan Şoray paylaştığı fotoğrafla büyüledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2019 16:59 | Son Güncelleme

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, bir dergi için objektif karşısına geçti. Şoray, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.

Türkan Şoray paylaştığı fotoğrafla büyüledi

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran ve Sultan lakabını alan Türkan Şoray, yıllar eskitemiyor. 73 yaşındaki Şoray, Azerbaycan'da yayınlanan Nergis dergisi için poz verdi.

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Türkan Şoray, güzelliği ile adeta büyüledi. Efsane oyuncu, verdiği kilolarla da dikkat çekti

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SULTAN LAKABINI KİMSEYE KAPTIRMADI

Son görüntüsüyle Türk Sinemasının Sultanı lakabını kimseye kaptırmayan Şoray, hayranlarından övgü üstüne övgü aldı.

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