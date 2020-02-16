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Türkçe Söz Varlığı projesi için yol haritasını değerlendirdiler

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde yürütülen Türkçe Söz Varlığı Projesi’nin, Zonguldak’taki okullarında uygulama süreci ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül ve Ar-Ge sorumlusu Müdür Yardımcısı Erdal Yılmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.

Türkçe Söz Varlığı projesi için yol haritasını değerlendirdiler

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde yürütülen Türkçe Söz Varlığı Projesi’nin, Zonguldak’taki okullarında uygulama süreci ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül ve Ar-Ge sorumlusu Müdür Yardımcısı Erdal Yılmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz ve TSVP Projesi Zonguldak İl Koordinatörü Dr. Olcay Özdemir ile görüştü. Bakanlığın Zonguldak ölçeğinde örneklem olarak seçeceği okullarda projenin sağlıklı olarak uygulanması için yol haritası değerlendirildi.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, Zonguldak’ın Türkçe Söz Varlığı Projesinin uygulanacağı Türkiye genelinde pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilden biri olduğunu belirterek 2.sınıftan 12.sınıfa kadar öğrencilerin yazılı söz varlığı üzerinden derleme çalışmasını içerdiğini belirtti. Proje sonucunda öğrencilerin yazılı dile dayalı olarak kullandıkları sözcüklerin belirlenmesi ve sınıflandırılması, sıklık listelerinin oluşturulması ile yapay zeka uygulamaları aracılığı ile dilbilimsel çözümlemelerin ortaya konacağını belirterek, projenin Zonguldak ayağında uygulama sürecinin sorunsuz tamamlanacağını ifade etti. Projenin uygulama sürecini birlikte yöneteceği Kdz Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığına, Dekan Prof Dr. Soner Yavuz’a, Proje Zonguldak İl Koordinatörü Dr Olcay Özdemir’e teşekkür etti.

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