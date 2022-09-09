YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Turkcell Global Bilgi "Avrupa'nın en iyi işvereni" seçildi

Turkcell Global Bilgi "Avrupa'nın en iyi işvereni" seçildi

09.09.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur: - "Çalışan deneyimi alanında küresel çapta bağımsız araştırmalar yapan bir şirket tarafından ödüle layık görülmemiz de oldukça başarılı bir süreç yönettiğimizi gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı "Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2022" listesi 500+ çalışan sayısı kategorisinde 1’inci oldu.

Şirket açıklamasına göre, "çalışanlarına ve müşterilerine eşsiz bir dijital deneyim yaşatmak" vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Turkcell Global Bilgi, şirket bünyesindeki yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını, global çaptaki başarılarıyla taçlandırıyor.

Çalışan odaklı uygulamalarıyla iş yeri kültürü konusunda küresel otorite olan Great Place to Work Enstitüsü'nün "Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2022" listesine girmeyi başaran Turkcell Global Bilgi, 500+ çalışan sayısı kategorisinde 1'inci oldu. 8 Eylül'de İtalya'nın Venedik kentinde yapılan törende ödülünü alan Turkcell Global Bilgi, ilk kez Avrupa’nın en iyi işvereni seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, çalışanlarının kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyen yenilikçi uygulamalarla sektörde öne çıktıklarını belirterek, "Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olarak, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmekten dolayı gururlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Vizyonları ve kurum kültürleri sayesinde insanı her zaman odak noktasına aldıklarını aktaran Aynur, şunları kaydetti:

"Örnek vermek gerekirse, 'Burada Kariyer Var' uygulamamızla çalışanlarımızın yeteneklerine göre kariyer planlamalarını yapıyoruz. 'Techno Camp' programımızla genç mühendislerimizi sadece keşfetmekle kalmıyor, kariyer yolculuklarında gerekli olacak eğitimleri veriyoruz. Çevik kültürümüze uygun olarak tüm çalışanlarımıza 'Focus Agile' programımızla çeviklik becerileri aşılıyoruz. Çalışanlarımızın duygu durumunun takip ederek ve sosyalleşme aktiviteleri sağlayarak motivasyonlarını artırıyoruz.

Yüksek teknoloji çözümlerimiz sayesinde hem müşteri hem de çalışan deneyimi konusunda sektörde fark yaratıyoruz. Çalışan deneyimi alanında küresel çapta bağımsız araştırmalar yapan bir şirket tarafından ödüle layık görülmemiz de oldukça başarılı bir süreç yönettiğimizi gösteriyor. Avrupa’nın en iyi işvereni olmamızda katkısı bulunan her bir çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum."

- "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" ödülünde de zirvedeydi

Great Place to Work Enstitüsü'nün mart ayında açıkladığı "Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2022" ve "Best Workplaces for Millennials" kategorilerinde de 1'inci olan Turkcell Global Bilgi, "harika iş yeri" kriterlerini sağlayarak bu ödülü 5'inci kez almıştı.

3Great Place to Work Enstitüsü, iş yeri kültürü ve çalışan deneyimini analiz ederek ve birden fazla anket yaparak Avrupa'daki en iyi işverenleri tanımlıyor. 37 ülkede faaliyet gösteren 3 binden fazla şirketten 1 milyon 400 bin çalışanın geri bildirimlerine dayanan Avrupa'nın En İyi İşverenleri Listesi, çalışanların hakkaniyet ve adalet algısı, çalışan aidiyeti hissi, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişki gibi konulardaki başarıları yansıtıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına müdahale ediliyorBayrampaşa'da bir binada çıkan yangına müdahale ediliyor
Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldüOtoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Fuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacakFuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacak

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:31
Öğle
13:07
İkindi
16:42
Akşam
19:32
Yatsı
20:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes merak ediyordu! Böyle görüntülendi

Herkes merak ediyordu! Böyle görüntülendi

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Kan şekerini anında düşürür, bağışıklığı çelik gibi yapar...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.