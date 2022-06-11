Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, ücretsiz biletle izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor arasında yarın yapılacak final maçı, ücretsiz biletle izlenebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final karşılaşmasının ücretsiz biletleri, "www.passo.com.tr" ve Passo mobil uygulamasından temin edilebilecek.
Alınacak biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmayacak. Final mücadelesini statta takip etmek isteyen futbolseverler, ad-soyad, TC kimlik ve telefon numarası ile e-posta adresi bilgilerini ilgili web sayfası veya uygulamaya girerek biletlerini alabilecek.
Ayrıca maç günü stat gişelerinden bilet temin edilebilmesi de mümkün olacak.
İki takım arasındaki final karşılaşması, yarın saat 21.00'de İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz