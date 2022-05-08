Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçları yapıldı.
Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından A Grubu'nda lider Fenerbahçe, ikinci Beşiktaş Vodafone, üçüncü Fatih Vatanspor ve dördüncü Bitexen 1207 Antalyaspor play-off'a kaldı. B Grubu'nda da lider ALG Spor, ikinci Wulfz Fatih Karagümrük, üçüncü Konak Belediyespor ve dördüncü Hakkarigücü adlarını play-off'a yazdırdı.
Play-off'ta Fenerbahçe-Hakkarigücü, Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor, ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor ve Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor eşleşmeleri oluştu.
Play-off çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları ise 21-22 Mayıs'ta yapılacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar 28-20 Mayıs, rövanşları 4-5 Haziran'da oynanacak.
Gruplarında son 4 sırada yer alan Bitexen Sivasspor, Dudullu, İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor, Yukatel Kayseri, Altay, Hatayspor, Kocaeli Bayan FK ve Kireçburnu, ligde kalabilmek için play-out oynayacak. Müsabakalar 14-15 Mayıs ve 21-22 Mayıs'ta yapılacak.
- Son hafta skorları
Gruplarda yapılan son hafta maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu:
Altay-Ataşehir Belediyespor: 1-3
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Hatayspor: 4-0
Kocaeli Bayan FK-Beşiktaş Vodafone: 0-10
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fenerbahçe: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 3-2
Bitexen 1207 Antalyaspor-Kireçburnu: 3-1
- B Grubu:
Hakkarigücü-Trabzonspor: 2-4
Galatasaray Hepsiburada-Çaykur Rizespor: 1-3
Bitexen Sivasspor-Dudullu: 4-2
Konak Belediyespor-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor: 3-0 (Hükmen-Konuk takım maça çıkmadı)
Wulfz Fatih Karagümrük-Yukatel Kayseri: 3-0 (Hükmen-Kayseri temsilcisi maça çıkmadı)
Bitexen Adana İdmanyurdu-ALG Spor: 0-4
- Puan durumları
Ligde tamamlanan normal sezonun ardından oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu:
TAKIMLAROGBMAYAVP1. FENERBAHÇE2219121041589582. BEŞİKTAŞ VODAFONE2219031041886573. FATİH VATANSPOR221525451926474. BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR221525512427475. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET221525761660476. KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR221228503416387. AMED SPORTİF FAALİYETLER2281133051-21258. ATAŞEHİR BELEDİYESPOR2280143438-4249. ALTAY2241172191-701310. HATAYSPOR2233162062-421211. KOCAELİ BAYAN FK22311827104-771012. KİREÇBURNU22231714104-909B Grubu:
TAKIMLAROGBMAYAVP1. ALG SPOR22192193390592. WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK221642521438523. KONAK BELEDİYESPOR221273361620434. HAKKARİGÜCÜ221345461828435. BİTEXEN ADANA İDMANYURDU221057403010356. GALATASARAY HEPSİBURADA2285935314297. ÇAYKUR RİZESPOR2274113235-3258. TRABZONSPOR2273122833-5249. BİTEXEN SİVASSPOR2261151850-321910. DUDULLU2253142059-391811. YUKATEL KAYSERİ2243151167-561512. İLKADIM BELEDİYESİ YABANCILAR PAZARI2233162075-5512
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