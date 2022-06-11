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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon yarın İzmir'de belli olacak

11.06.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor arasındaki play-off final karşılaşmasına Alsancak Mustafa Denizli Stadı ev sahipliği yapacak

İZMİR (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunun belirleneceği play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor maçında hakem Melis Özçiğdem görev yapacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Ligde B Grubu'nda mücadele eden iki ekipten ALG Spor, normal sezonu rakibinin 7 puan önünde lider tamamladı. Play-off çeyrek ve yarı final maçlarında rakiplerini saf dışı bırakan iki ekip, sezon içinde kendi aralarındaki karşılaşmalarda sahadan birer galibiyetle ayrıldı.

2018-2019 sezonu play-off finalinde Beşiktaş'a mağlup olan ALG Spor, geçen sezon yarı finalde yine siyah-beyazlı ekibi geçememişti.

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