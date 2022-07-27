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Turkcell Süper Kupa’da maçın oyuncusu BiP ile seçilecek

27.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BiP içerisinde görülebilecek bir anket ile yapılacak oylama sonucunda en çok beğenilen oyuncu, kupa seremonisinde ödül alacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor’un karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa’da futbolseverler maçın en iyi oyuncusunu BiP ile belirleyecek.​​​​​​​

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, yenilikleri ve sürpriz içerikleriyle kullanıcılarını eğlendirmeye devam ediyor.

30 Temmuz Cumartesi İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin en iyi oyuncusu, BiP üzerinden belirlenecek.

Son şampiyon Trabzonspor ile son Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor’u karşı karşıya getirecek mücadelede, karşılaşmanın son dakikalarında özel olarak BiP’te yer alacak ‘Turkcell Süper Kupa’ kanalından kullanıcılara iletilecek.

Kupa seremonisine kadar sürecek canlı oylama, BiP kullanan futbolseverlerin uygulama içerisinde görebilecekleri bir anket üzerinden gerçekleştirilecek. En çok oyu alan oyuncu hem BiP ‘Turkcell Süper Kupa’ kanalından duyurulacak hem de kupa seremonisinde ödülünü alacak.

- Kullanıcılar oylamayı nasıl yapacak?

Oylama yalnızca BiP kullanıcılarına özel olacak. Kullanıcılar, maçın son dakikalarında sınırlı süre açık kalacak ‘Turkcell Süper Kupa’ oylamasına katılabilecekler. Oylamaya katılabilmek için kanalda yer alan sohbet bölümüne ‘anket’ yazılması yeterli olacak ve belirlenmiş 6 aday oyuncu içinden istenilen oyuncu oylayabilecek. Aday oyunculardan en çok kullanıcının oyunu alan futbolcu, Turkcell Süper Kupa Maçın Oyuncusu ödülünün de sahibi olacak.

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