Turkcell Superonline fiberde iki milyon müşteriyi 1.000 Mbps hızıyla kutluyor

BALIKESİR (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, tüm zorluklara rağmen iki milyon müşteriyi aştıklarını belirterek, "Kutlamayı tüm Türkiye'deki fiber müşterilerimizle yapıyoruz. Kayıtsız şartsız bu hafta sonu boyunca tüm evlere 1.000 Mbps hız hediye ediyoruz." dedi.

Turkcell Superonline'nın fiberde geldiği nokta, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve ​​​​​​​Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata'nın katılımıyla Balıkesir'de düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Edirne'den Diyarbakır'a Gaziantep'ten Kocaeli'ne kadar 28 ili fiberle donatan Turkcell, gerçek fiber kullanan müşteri sayısında iki milyonu aştı.

Yaptığı yatırımlarla fiber altyapıyı beş milyon hane için hazır eden Turkcell, 55 bin kilometrelik fiber altyapısıyla Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'de ilk fiber yatırımını yaptıkları günden bugüne kadar geçen sürede, müşterilerin hızlı ve kaliteli internete teveccüh gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün gerçek fiberde iki milyon müşteriye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterimiz Anıl Ali Fırat, en hızlı paketlerimizden biri olan 1.000 Mbps'yi tercih ederek Turkcell Superonline'ın ışık hızındaki internetini kullanan iki milyonuncu kişi oldu. Bu vesileyle biz de kayıtsız şartsız cihazları uyumlu olan tüm müşterilerimizin indirme hızını bu hafta sonu boyunca 1.000 Mbps'ye varan hızlara çıkarıyoruz. Tüm müşterilerimize 2 gün boyunca hediye ettiğimiz yüksek hızlı interneti ülkemizde yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda da temmuz ayı itibarıyla fiberde en yüksek hızları erişilebilir kılan bir kampanya düzenlemiştik. Böylece Turkcell fiberi yeni tercih eden bireysel müşterilerimizin yüzde 40'ı 100 Mbps ve üzeri hızları seçerek gerçek fiber ile tanışmış oldu."

- "Turkcell Superonline fiberi olan evlerin yüzde 30'u kısa sürede Wi-Fi 6 ile tanıştı"

Erkan, Wi-Fi 6 teknolojisiyle ilgili de konuştu.

Müşterileri ev internetinde de en gelişmiş teknolojilerle buluşturduklarından bahseden Erkan, şu bilgileri verdi:

"Ev içindeki kapsamayı artıran Wi-Fi 6 teknolojisi, Türkiye'de ilk kez Turkcell Superonline müşterileriyle buluştu. Şu anda dünyada da en yeni teknoloji olarak kabul edilen bu teknoloji, Turkcell Superonline fiberinin bulunduğu evlerde kısa sürede yüzde 30’unda kullanılmaya başlandı. Önümüzdeki dönemde tüm fiber evlere sunmayı hedefliyoruz. Duvarları yıkan teknoloji olarak adlandırdığımız Wi-Fi 6’nın bir ileri teknolojisi olan WiFi6E gibi en yeni teknolojilerin de testlerini halihazırda yapıyoruz. Bu sayede Türkiye’yi dijital dönüşümde ve bilgiye erişimde lider ülkelerden biri yapmak için çalışıyoruz."

- "Ortak altyapıya şimdi geçmezsek, üç yıl sonra çok geç kalmış olacağız"

Açıklamasında ortak altyapı vurgusu yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, FTTH Council (Avrupa Eve Kadar Fiber İnternet Konseyi) tarafından mayıs ayında yayınlanan rapora göre, Türkiye'nin 39 Avrupa ülkesi içerisinde fibere erişimde 21'inci sırada yer aldığını dile getirdi.

Erkan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu rapora göre fiberleşme oranında ülkemiz Avrupa ortalamasının da gerisinde kalmış durumda. Yıllardır söylediğimiz gibi Türkiye'nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına 'ortak fiber altyapıyı' en doğru çözüm olarak görüyoruz. Hatta birçok Avrupa ülkesinde fiberin yaygınlaştırılmasına yönelik ortak altyapı şirketleri kurulmaya başlandı ve önümüzdeki dönemde fiberleşme konusunda büyük atılımların olması bekleniyor.

Şimdiden bu çalışmalara başlayan Avrupa ülkeleri ile makasın açılmaması için bugün harekete geçmek çok önemli. Ortak altyapıya şimdi geçmezsek, üç yıl sonra çok geç kalmış olacağız. Ülke insanımızın en iyi hizmeti alması için rekabetin altyapıda değil hizmet ve servislerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin hak ettiği sıralara yükselmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

- İki milyonuncu fiber müşteri Balıkesir'den

Turkcell Superonline’ın iki milyonuncu fiber internet müşterisi Balıkesir'den Anıl Ali Fırat oldu.

Murat Erkan, Turkcell Superonline 1.000 Mbps hız paketine geçen Anıl Ali Fırat yüksek hızlı internetin tadını çıkarması için teknoloji paketi hediye etti.

Murat Erkan'la birlikte pasta keserek, iki milyonuncu müşteri olmayı kutlayan Fırat, aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beş yıldır Balıkesir'deki müşterilerine fiber internet hizmeti sunan Turkcell Superonline, burada 80 bin haneye erişen fiber altyapıya sahip bulunuyor.

